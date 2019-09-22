Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ve son ayak yarışları tamamlandı.

Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde sabah saatlerinde başlayan yarışların ikinci gününde sporcular kıyasıya mücadele etti.

Uşak Belediyesi Motor Sporları Sorumlusu Mümtaz Pak, yaptığı açıklamada, Süpermoto Şampiyonası'nın ve R25 Kupası'nın final ayağı ile NK250 Kupası'nın ilk ayağının tamamlandığını söyledi.

Şampiyonanın oldukça çekişmeli mücadelelere sahne olduğunu vurgulayan Pak, "Uşak'ta Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın final ayağı yapılıyor. 6 ayrı grupta sporcular mücadele ediyor. Artık bu yarışlarda alınan puanlarla şampiyonlar belli olacak. Gruplar 2'şer ayak koşuyor, bugün antrenmanlarını ve sıralamalarını yaptılar. Gruplar 450, 250, 85, 65 ve 50 cc'lerde yarıştı. Son derece keyifli. R25 Kupası'nın son ayağını gerçekleştirdik. Bu da Türkiye için bir ilkti, bir marka kupasıydı. Bunların yanında NK250 Kupası ilk açılışını yaptı. Çok çekişmeli mücadeleler oldu." diye konuştu.

Yarışlarda Süpermoto A'da Ata Kahvecioğlu, Süpermoto B'de Ömer Utku Karpuz, Süpermoto S3'te Furkan Aykut, Süpermoto Gençler 85 cc'de Baran Bulut Kocaman, Süpermoto Minikler 65 cc'de Selen Tınaz, 50 cc'de Efe Okur ve R25'te Yiğit Fazlı Erçelik şampiyon oldu.

NK250 Kupası'nın 1. ayak yarışlarında ise Süleyman Savaştın birinciliği elde etti.