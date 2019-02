Türkiye Tarihinin Belki de En İyi Dizisi #2: Avrupa Yakası

* Lahmacun yiyelim mi?

Gülse Birsel'in adını, Avrupa Yakası öncesinde G.A.G isimli televizyon şovundan hatırlıyor olabilirsiniz. Belki o dönemlerde üst düzey bir komedyen değildi ama 'kadın komedyen' açlığı çeken Türkiye ekranlarında bambaşka bir bakış açısı kazandırmış ve piyasadaki düşünce şeklini başlı başına değiştirmişti.Türkiye'de sit-com kültürünün oturmadığını açıkça söylememiz gerek. Geçmişe dönüp bakınca, bu yazının konusu olan Avrupa Yakası ve Haluk Bilginer'in oyunculuğu ile devleştiği Tatlı Hayat dışında kayda değer sit-com'lar göremediğimiz kesin. Ancak bazen öyle yapımlar çıkıyor ki ülkenin kültürünü, televizyon alışkanlığını ve benzer bütün gelenekleri kalitesiyle tutup çöpe atabiliyor.Hikayenin nasıl başladığı malumunuz... Gazanfer Özcan, Hümeyra, Ata Demirer ve Gülse Birsel gibi harika bir ekip bir araya geldi ve belki Türkiye komedi dizileri tarihinin en başarılı işlerinden birine imza attı.Sütçüoğlu ailesi ve kızları Aslı ve oğulları Volkan ekseninde başlayan hikaye muhteşem ilerliyordu. 3. sezona kadar muhteşem ilerleyen dizi, Burhan Altıntop karakteriyle bambaşka bir hal aldı. Burada dürüst olmak isteriz: Engin Günaydın'ın canlandırdığı bu karakter hiç de tutarlı değildi.Başlarda psikopat, sapık ve sinirli olan Altıntop, daha sonrasında feminen ve kırılgan bir hale bürünmüştü. Oyuncuya verilen serbestlik bir miktar tutarsızlığa yol açtı ama diziye dahil olduğu andan itibaren Burhan karakteri herkesi inanılmaz mutlu etti. Dizinin rüya gibi başlangıcından ve devamından sonra ortalık bir anda karıştı.Volkan karakterini canlandıran Ata Demirer ile Hümeyra karakterini canlandıran İffet arasında sette ciddi bir kavga yaşandı. Süreç sonunda Ata Demirer ile Hümeyra, sahnelerini bir araya gelmeden çekecek kadar ilginç bir durum yaşadılar. Hatta sezon sonunda Ata Demirer diziden ayrılmayı tercih etti.Sonraki süreçten mutlu muyuz pek bilemiyoruz. Peker Açıkalın her ne kadar iyi bir oyuncu olsa da diziyi biraz daha cıvık, Recep İvedik tarzı absürt bir komedi haline getirdi. Yaklaşık beş bin kere tekrarlanan, "Sen beni sevmiyür müsün?" repliği, diziyi izleyenleri her seferinde daha az güldürür oldu.Dizinin finaline yaklaşırken, herkesin gönlündeki şey gerçek oldu: Volkan karakterine can veren Ata Demirer diziye geri döndü. Her ne kadar İffet'in Bursa'ya gitmesi sonrasında son sezona yaklaşan dizide Gazanfer Özdan üstadın vefatıyla kendisinin de Bursa'ya gitmiş olması burukluk yaratsa da işler bir miktar rayına girmişti.Dizinin son sezonunda, yine Özcan gibi bir efsane olan Müşfik Kenter 'baba' rolüne bürünmüş, ancak aradan geçen onca vefat, onca kavga olayları sonrasında dizi çok ama çok yorgun düşmüştü. Velhasıl, sadece Türkiye'nin değil belki de dünyanın en iyi mizah adamlarından biri olan Cem Yılmaz ile dizi finalini yaptı ve seyirciye veda etti. Bugüne dek hiç tanışmadığınızı sanmayız ama Avrupa Yakası'nı kesinlikle gözardı etmemelisiniz.