Türkiye Tarımda Dünya 7'ncisi, Avrupa 1'incisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türkiye Tarımda Dünya 7'ncisi, Avrupa 1'incisi

Türkiye Tarımda Dünya 7\'ncisi, Avrupa 1\'incisi
03.02.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada dünya ve Avrupa'daki sıralamasını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımsal hasılada dünyada 7'nci Avrupa'da ise birinci sıradayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kastamonu Vakfı'nın Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği Kastamonu yöresel yemekleri ve Türk Halk Müziği programına katıldı. Programda konuşan Bakan Yumaklı, "Yürüttüğümüz politika ve çalışmalarla, ülkemizin daha iyi bir noktaya gittiğini görüyoruz. Tarım sektöründen demokratik standartlarımıza, ulaşımdan sanayiye ve dış politikaya kadar bütün alanlarda bunun göstergelerine şahit oluyoruz" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK YOL KAT ETTİK'

Bakan Yumaklı 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinerek, "Ülkemizin gerçekleri, kötümserlik propagandalarıyla asla bağdaşmayacak bir istikamete ve ivmeye sahiptir. Yapılan askeri, siyasi ve diplomatik çalışmalarla 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda büyük bir yol kat ettiğimiz de çok aşikardır. Bu hedefe ulaşmak, bizim için bir tercih değil, milli bir mecburiyettir. 'Terörsüz Türkiye' bizim inşallah geleceğe bırakacağımız en kıymetli miraslarımızdan biri olacaktır. Küresel iklim krizinin ve gıda güvenliğinin stratejik boyutlar kazandığı bir dünyada, tarımın temel önceliklerimiz arasında yer alması, tartışılmaz bir konudur. Geliştirdiğimiz tarım, su ve orman politikalarıyla mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirmeyi esas aldık. Tarımsal yatırımlarımız, desteklerimiz ve projelerimizle sektöre yön veriyoruz. Bugün tarımsal hasılada dünyada 7'nci, Avrupa'da ise birinci sıradayız. Bu başarı, üreticimizin alın teri ve doğru politikaların sonucudur. Sektörün bugünden yarına daha iyiye gitmesi, sağlıklı, güçlü, verimli ve sürdürülebilir bir yapının oluşturulması için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Tarımda Dünya 7'ncisi, Avrupa 1'incisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 23:23:39. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Tarımda Dünya 7'ncisi, Avrupa 1'incisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.