Türkiye Taşkömürü Kurumuna 53 eski hükümlü alınacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Taşkömürü Kurumuna 53 eski hükümlü alınacak - Son Dakika

Türkiye Taşkömürü Kurumuna 53 eski hükümlü alınacak

6 saat önce

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 53 eski hükümlü işçi alınacağını belirtti.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna 53 eski hükümlü alınacak, System.String[]

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 53 eski hükümlü işçi alınacağını belirtti.

Demirsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, TTK'ye eski hükümlü alımı için müracaatların 20 Ocak itibarıyla yapılacağını ifade etti.

"İlanlarda genel şartlar arasında ilan tarihi itibarıyla 45 yaşından gün almamış şartı bulunmaktadır." diyen Demirsu, şunları kaydetti:

"Alınacak işçiler yer üstü iş yerlerinde 4857 sayılı iş kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılacaktır. 23 şoför, 13 meydan ve çevre işçisi, 7 demir yolu işçisi, 6 lavvar işçisi, 4 aşçı olarak belirlenmiştir. Başvurular kişilerin adrese dayalı kayıt sisteminde yer alan ikamet adreslerine göre alınacak olup, Zonguldak ikamet şartı bulunmaktadır. İlan başladıktan sonra yapılan değişiklikler sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Taleplerin mesleki belge ve buna benzer detayları ilanda ayrıca duyurulacak olup başvurular il müdürlüğü ve Ereğli hizmet merkezine şahsen, hizmet noktaları, Alo 170 ve internetten alınacaktır."

Demirsu, işe alınacaklar noter kurasıyla belirleneceğini dikkati çekerek, "Açık işçi sayısı kadar asil ve iş yerince uygun görülecek kadar yedek çekilişi yapılacaktır. Kura sonucu belirlenen adaylar direkt atama ile işe alınacak olup, sözlü veya yazılı mülakat yapılmayacaktır. Noter kurası 4 Şubat saat 10.00'da TTK İş Sağlığı Eğitim Daire Başkanlığında yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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