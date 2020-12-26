Türkiye Tekvando Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Türkiye Tekvando Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında tekvandonun gelişimini destekleyici bir protokol imzalandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti. Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Tekvando Federasyonu arasında bir protokol de imzalandı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Prof. Dr. Fazlı Polat ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Zorba'nın da yer aldığı imza töreninde imzalar, Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız ile Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin tarafından atıldı.

Protokol kapsamında; Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye Tekvando Federasyonuna bağlı sporcuların sporda yetenek taramasını ve atletik performans testlerini yapacak. Merkez, sporculara spor sakatlıklarından korunma konusunda yardımcı olacak. Merkez ile Federasyon arasında bilimsel araştırmalara yönelik iş birliği de yapılacak. Ayrıca, antrenörlerin eğitimleriyle, proje temelli faaliyetler yürütülecek.

Ziyarette Prof. Dr. Musa Yıldız, üniversitenin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Metin Şahin adına dikilmiş 3 adet fidanın sertifikasını kendisine takdim etti.

- Ankara