TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu

Sosyal medyanın en çok ilgi gören platformları arasında yer alan TikTok'ta ilginç videolar yayınlanmaya devam ediyor. TikTok'ta son olarak 4 kadın tarafından açılan canlı yayın gündem oldu.

HEP BİRLİKTE YAYINA KATILDILAR

4 arkadaş, TikTok üzerinden yaptıkları yayına katılarak hem kendi aralarında sohbet etmeye başladı, hem de takipçilerine yönelik konuşma yaptı. Takipçileri de 4 kadına hediye gönderdi.

"ALLAH SANDIKLARI ATANDAN RAZI OLSUN"

Kadınlardan birinin, kendilerine sandık hediyesi gönderen "Allah sandıkları atandan razı olsun" dediği duyuluyor. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı.