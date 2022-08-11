Sosyal medyanın en çok ilgi gören platformları arasında yer alan TikTok'ta ilginç videolar yayınlanmaya devam ediyor. TikTok'ta son olarak 4 kadın tarafından açılan canlı yayın gündem oldu.
4 arkadaş, TikTok üzerinden yaptıkları yayına katılarak hem kendi aralarında sohbet etmeye başladı, hem de takipçilerine yönelik konuşma yaptı. Takipçileri de 4 kadına hediye gönderdi.
Kadınlardan birinin, kendilerine sandık hediyesi gönderen "Allah sandıkları atandan razı olsun" dediği duyuluyor. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı.
Son Dakika › Yaşam › TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu - Son Dakika