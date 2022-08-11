TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu - Son Dakika
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TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu

11.08.2022 17:22

TikTok'ta 4 kadın tarafından açılan canlı yayın kısa sürede trendler arasına girdi. Videodaki kadınlardan birinin kendilerine hediye gönderenlere, "Allah sandıkları atandan razı olsun" dediği duyulurken bu anlar çok sayıda izlenme aldı.

Sosyal medyanın en çok ilgi gören platformları arasında yer alan TikTok'ta ilginç videolar yayınlanmaya devam ediyor. TikTok'ta son olarak 4 kadın tarafından açılan canlı yayın gündem oldu.

HEP BİRLİKTE YAYINA KATILDILAR

4 arkadaş, TikTok üzerinden yaptıkları yayına katılarak hem kendi aralarında sohbet etmeye başladı, hem de takipçilerine yönelik konuşma yaptı. Takipçileri de 4 kadına hediye gönderdi.

"ALLAH SANDIKLARI ATANDAN RAZI OLSUN"

Kadınlardan birinin, kendilerine sandık hediyesi gönderen "Allah sandıkları atandan razı olsun" dediği duyuluyor. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı.

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SON DAKİKA: TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu - Son Dakika
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