Türkiye U23 Güreş Şampiyonası Trabzon'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye U23 Güreş Şampiyonası Trabzon'da

Türkiye U23 Güreş Şampiyonası Trabzon\'da
27.01.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da devam eden U23 Türkiye Güreş Şampiyonası'na 898 sporcu katılıyor, 31 Ocak'ta sona erecek.

"23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası" Trabzon'da sürüyor.

Beşirli Spor Salonu'nda serbest, grekoromen ve kadınlarda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde serbest kategorisindeki sporcular mücadele etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AA muhabirine, Türkiye'de güreşteki en önemli şampiyonalardan birini Trabzon'da düzenlediklerini söyledi.

Trabzon'un spor şehri olduğunu belirten Akgül, "Büyükleri Türkiye Şampiyonası'nı Gaziantep'te yaptıktan sonra sıra en büyük ikinci organizasyonumuz ümitler Türkiye Şampiyonası U 23 kategorsi diye geçiyor. Özellikle belediyenin istemesi, buradaki kulüplerimizin, hocalarımızın çok istekli olmasından dolayı turnuvayı buraya verdik. Trabzon gerçekten bir spor şehri, biz de güreş olarak burada var olmak, güreşi daha da canlandırmak istiyoruz." dedi.

Müsabakaları dikkatle ve özenle incelediklerini vurgulayan Akgül, "Buraya ümitler kategorisinde en iyi olanlar geldi. Birinci olanlar direkt Avrupa'ya gidecek. Öyle bir ehemniyeti var. O yüzden sakatlık olmadan, kazasız belasız bir müsabaka diliyorum. Emeği geçen Trabzon Valiliğine, Büyükşehir Belediyesine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Federasyon çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

58 ilden 898 sporcunun mücadele edeceği şampiyona, 31 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye U23 Güreş Şampiyonası Trabzon'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Serik’te Silah Ticareti Operasyonu Serik'te Silah Ticareti Operasyonu
Berlin’de elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon Euro ödül koyuldu Berlin'de elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon Euro ödül koyuldu
Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu! Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular 3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
702 sayfalık iddianame Böcek’in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı 702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 15:07:00. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye U23 Güreş Şampiyonası Trabzon'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.