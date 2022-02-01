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Türkiye Uzay Ajansı meteoru doğruladı: Türkiye'nin pek çok noktasında yeşil ışık saçan meteor görüntülendi - Son Dakika

Türkiye Uzay Ajansı meteoru doğruladı: Türkiye'nin pek çok noktasında yeşil ışık saçan meteor görüntülendi

01.02.2022 14:29

İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok kentte gece saatlerinde görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan meteor heyecana neden oldu. Konuyla ilgili Türkiye Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada meteorun Türkiye'nin üstünden geçtiği kaydedildi.

Dün gece İstanbul dahil pek çok ilde görülebilen bir meteor düştüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Binlerce kullanıcı gizemli yeşil bir ışık gördüklerine dair tweet'ler attı. Konu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dün gece görülen meteor araç kameralarına dayansıdı. Görüntüler vatandaşlar tarafından sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

"YEŞİL IŞIK SAÇAN METEORLAR GÖRÜNTÜLENMİŞTİR"

Türkiye Uzay Ajansı, meteorla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan meteor görüntülenmiştir. Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur" denildi.

RENGİ NEDEN YEŞİL?

Açıklamada meteorların yansıttığı rengin bilimsel açıklaması da yapılırken, "Birçok meteorun rengine, onlarca metal atomlarından yayılan ışık (mavi, yeşil, sarı) ile havadaki atoklar ve moleküller tarafından yayılan ışık (kırmızı) neden olur" bilgisi verildi.

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İstanbul, Türkiye, Meteor, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye Uzay Ajansı meteoru doğruladı: Türkiye'nin pek çok noktasında yeşil ışık saçan meteor görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Uzay Ajansı meteoru doğruladı: Türkiye'nin pek çok noktasında yeşil ışık saçan meteor görüntülendi - Son Dakika
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