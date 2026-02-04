Türkiye ve ABD'den Güvenlik İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
Türkiye ve ABD'den Güvenlik İşbirliği Toplantısı

Türkiye ve ABD'den Güvenlik İşbirliği Toplantısı
04.02.2026 11:03
Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, ABD'li yetkili ile uluslararası güvenlik konularını görüştü.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Thomas G. DiNanno ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelerek uluslararası güvenlik ve savunma işbirliği konularını ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Thomas G. DiNanno ile Washington'da biraraya gelmiştir. Toplantıda uluslararası güvenlik ve savunma işbirliği konuları ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Güncel, Son Dakika

