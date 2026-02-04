Türkiye ve ABD\'den Güvenlik İşbirliği Toplantısı

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Thomas G. DiNanno ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelerek uluslararası güvenlik ve savunma işbirliği konularını ele aldı.
