TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
1 saat önce
---------------------------------------------------------------------------------------------------20/06 10: 00 Tüketici güven endeksi20/06 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/06 10: 00.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:05 Kaynak: DHA
TÜRKİYE
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20/06 10: 00 Tüketici güven endeksi
20/06 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku
24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı
24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi
27/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10: 00 Dış ticaret dengesi, nihai
28/06 11: 00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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20 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11: 30 Perakende Satışlar YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
BİRLEŞİK KRALLIK 14: 00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15: 30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular
ABD 17: 00 Öncü Göstergeler
EURO BÖLGESİ 17: 00 Tüketici Güveni
ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
JAPONYA 02: 50 BOJ Faiz Kararı
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21 HAZİRAN CUMA
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JAPONYA 02: 30 TÜFE YoY
JAPONYA 02: 30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA 03: 30 İmalat PMI
FRANSA 10: 15 İmalat PMI
FRANSA 10: 15 Servis PMI
FRANSA 10: 15 Bileşik PMI
ALMANYA 10: 30 İmalat PMI
ALMANYA 10: 30 Servis PMI
ALMANYA 10: 30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11: 00 Bileşik PMI
ABD 16: 45 İmalat PMI
ABD 16: 45 Servis PMI
ABD 16: 45 Bileşik PMI
ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17: 00 Devam Eden Konut Satışları MoM
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