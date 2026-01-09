Türkiye ve Endonezya\'dan İş Birliği Toplantısı

Türkiye ile Endonezya arasında siyasi, savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini bütüncül bir bakışla ele almak amacıyla iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı aile fotoğrafı çekilmesinin ardından Ankara'da başladı. - ANKARA