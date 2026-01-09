Türkiye ve Endonezya'dan Savunma Anlaşması - Son Dakika
Türkiye ve Endonezya'dan Savunma Anlaşması

09.01.2026 18:31
Endonezya Savunma Bakanı, iki ülke arasında savunma işbirliği anlaşması yapılacağını açıkladı.

Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, Türkiye ve Endonezya'da yürütecekleri projelerle iki ülke arasındaki savunma işbirliğini "savunma işbirliği anlaşmasıyla" taçlandıracaklarını belirtti.

Endonezya Savunma Bakanı Sjamsoeddin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliği yaptığı "Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı"nın ardından Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'nun da katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Sjamsoeddin, söz konusu "2+2" formatında yürüttükleri toplantının sonuçlarına değindi.

İnsan kaynakları yatırım programlarını geliştirmeyi hedeflediklerini bildiren Sjamsoeddin, "Karşılıklı olarak her iki ülkede yürüteceğimiz projelerle bir temel tesis ederek, savunma alanındaki işbirliğimizi Türkiye ve Endonezya arasında bir savunma işbirliği anlaşmasıyla taçlandırmış olacağız." dedi.

Sjamsoeddin, eğitim alanında yürüttükleri işbirliği çerçevesinde de "profesyonelliğin geliştirilmesini, kapasite geliştirme çalışmalarını ve askeri kabiliyetlerin artırılmasını" öngördüklerini dile getirdi.

Endonezyalı Bakan, "Kısa süre içinde bir çalışma grubu tesis ederek bu çalışma grubunun Türkiye'de veya Endonezya'da çalışmalarını başlatmasını öngörüyoruz ve programımızı hayata geçirmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Savunma sektöründe yürütülecek işbirliğine değinen Sjamsoeddin, "Bu kapsamda ileri teknoloji işbirlikleri gerçekleşecek ve savaş uçağı teknolojileri de bu kapsama dahil edilecek. Bu alandaki işbirliğimizi en kısa sürede başlatmayı arzuluyoruz. Böylelikle savunma kabiliyetimiz Türkiye ile yürüteceğimiz bu savunma işbirliği çerçevesinde artırılıp geliştirilebilecektir." ifadelerini kullandı.

Sjamsoeddin, Gazze'de "barış koruma gücünün oluşturulması ve güçlendirilmesine" ilişkin ise bunun "bölgede ve bütün dünyada barış ve istikrarın tesis edilmesi ve desteklenmesi amacıyla" sürdürüleceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Diplomasi, Endonezya, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Güncel, Son Dakika

