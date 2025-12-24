Türkiye ve İran Sınır Güvenliği İçin Toplandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti heyetleri, 98. Alt Güvenlik Komite Toplantısı kapsamında Iğdır'da bir araya geldi.

Toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti heyeti adına Iğdır Valisi Ercan Turan ile Ağrı Valisi Mustafa Koç, İran İslam Cumhuriyeti heyeti adına ise Maku Fermandarı Şehla Tacfer ve Çaldıran Fermandarı Samed Ekberi katıldı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ile Maku Fermandarı Şehla Tacfer'in başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası toplantıda; sınır güvenliği başta olmak üzere, iki ülke arasındaki mevcut iş birliği alanları ve gündemdeki konular ele alındı.

Toplantıda, sınır hattında güvenliğin artırılması, karşılıklı koordinasyonun güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmenin, Türkiye ile İran arasındaki iş birliğine katkı sağlaması hedefleniyor.