Türkiye ve Libya Enerji İşbirliği Zirvesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "22.? ?Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ile Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ne katılmak üzere Trablus'tayız. İlk olarak Libya Başbakanı Sayın Abdülhamid Dibeybe ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde; hidrokarbon arama, üretim ve ticareti başta olmak üzere enerji alanındaki iş birliklerimizi derinlemesine ele aldık. Türkiye–Libya enerji ortaklığını karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir perspektifle daha ileri bir aşamaya taşıyacak somut projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunduk."