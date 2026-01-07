Türkiye ve Malezya'dan Ticaret Hedefi - Son Dakika
Türkiye ve Malezya'dan Ticaret Hedefi

07.01.2026 11:19
Bakan Bolat, Malezya ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefini görüşmek üzere bir araya geldi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Johari Abdul Ghani ile bir araya geldi.

Bakan Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim'in, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Birinci Toplantısı vesilesiyle ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Johari Abdul Ghani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde; iki dost ve kardeş ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar ABD doları hedefine ulaştırmak amacıyla atılabilecek somut adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu vizyon ve belirlediği hedefler doğrultusunda; ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir bir yapıda artıracak politikaları hayata geçirmeye; savunma, yatırımlar, turizm ve helal kalite altyapısı başta olmak üzere tüm iş birliği alanlarında kararlılıkla ve güçlü bir iradeyle ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Türkiye, Malezya, Ekonomi, Son Dakika

