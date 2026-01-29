Türkiye ve Özbekistan Ticaret Görüşmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de bulunan Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile bir araya geldi.

Bolat, NSosyal hesabından, Bakanlık'ta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kudratov ile Türkiye-Özbekistan ticaret ve yatırım ilişkilerinin mevcut durumu ile işbirliğini daha ileriye taşıyacak adımları değerlendirdiklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, karşılıklı ticaret hacminin artırılması, yatırımların teşviki, sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesi ve lojistik konuları başta olmak üzere kapsamlı istişarelerde bulunduk. Ticaret Bakanlığı olarak kardeş Özbekistan ile karşılıklı kazanç esasına dayalı, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik ortaklığı daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz."