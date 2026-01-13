Türkiye ve Suriye Arasında İşbirliği Ziyaretleri

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El-Mustafa ve Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Talal Al-Hilali'yi ayrı ayrı ziyaret etti.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El-Mustafa'yı ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasında basın ve enformasyon alanında işbirliği imkanlarının geliştirilmesinin ele alındığı bildirildi.

Yılmaz ayrıca Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Talal Al-Hilali'yi de ziyaret etti. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşa sürecinde Türk şirketlerinin üstlenebileceği projelerin yanısıra ikili ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alındığı kaydedildi.