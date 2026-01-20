Türkiye-Yunanistan İkili İstişare Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye-Yunanistan İkili İstişare Toplantısı

20.01.2026 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcıları, Atina'da Siyasi Diyalog'un 5. turunu olumlu bir atmosferde gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou'nun bugün Atina'da iki ülke arasında tesis edilen "Siyasi Diyalog" çerçevesindeki ikili istişarelerin beşinci tur toplantısını yaptıkları belirtilerek, "Bakan Yardımcıları ayrıca, önümüzdeki dönemde Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına ilişkin hazırlıkları da ele almıştır. Toplantı olumlu bir atmosferde gerçekleşmiş ve taraflar ikili ve uluslararası iş birliği alanlarını daha da geliştirme yönündeki ortak taahhütlerini bir kez daha teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında gerçekleşen Siyasi Diyalog toplantısı sonrasında yapılan ortak açıklama, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou, 20 Ocak 2026 tarihinde Atina'da bir araya gelerek, 2023 yılında iki ülke arasında tesis edilen Siyasi Diyalog çerçevesindeki ikili istişarelerin 5. tur toplantısını gerçekleştirmiştir. Bakan Yardımcıları, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerini ele almış, Haziran 2025'te Ankara'da gerçekleştirilen son Siyasi Diyalog toplantısından bu yana yaşanan gelişmeleri gözden geçirmiş ve bölgesel ve uluslararası konulardaki güncel gelişmelere dair kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuştur.

Bakan Yardımcıları ayrıca, önümüzdeki dönemde Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına ilişkin hazırlıkları da ele almıştır. Toplantı olumlu bir atmosferde gerçekleşmiş ve taraflar ikili ve uluslararası iş birliği alanlarını daha da geliştirme yönündeki ortak taahhütlerini bir kez daha teyit etmiştir."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Yunanistan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Güncel, Atina, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Yunanistan İkili İstişare Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL’ye el konuldu İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'ye el konuldu
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Konya’da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı Konya'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı

19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas’ın annesiyle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas'ın annesiyle telefonda görüştü
19:00
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
17:19
Netanyahu, Türkiye’nin ismini duyar duymaz Rubio’yu aramış
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 19:47:55. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Yunanistan İkili İstişare Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.