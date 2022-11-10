Yolunuz düşerse sakın uğramayın! Büyükada'daki Alman generalin evinin hikayesini bilen içeri adım atamıyor

Türkiye zengin mimarisi ve çokkültürlülüğü nedeniyle Avrupalı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Her bölgesinde farklı bir hikaye bulunan ülkemizin en çok ziyaretçi aldığı bölgelerinin başında da İstanbul'da bulunan Adalar bölgesi geliyor. Özellikle Büyükada, özellikleri nedeniyle turistler arasında bir numara olarak görülüyor.

ALMAN GENERALİN EVİ

İşte Büyükada'da öyle bir ev var ki, hakkındaki hikaye nedeniyle kimse bu evin içerisine giremiyor. Perili olduğu iddia edilen Alman generalin evi, uzun zamandan bu yana terk edilmiş durumda. Evle ilgili hikayeyi sizler için derledik.

HALK YILLARDIR UZAK DURUYOR

Birinci Dünya Savaşı'nda, Osmanlı ordusunda görev yapmış olan bir Alman generaline ait olduğuna inanılan ev, Büyükada'nın tepesinde, çok ıssız bir yere inşa edilmiş. Yokuş yukarı fayton yolculuğunun ardından koruluğun içinde uzun bir yol yürüyüp tepeye vardığınızda, harabe hâline gelmiş kalıntılar, garip bir bahçe kapısı ve ayakta kalan bir müştemilat çıkıyor karşınıza. Perili olduğuna inanıldığından yıllardır ada halkı mekândan uzak durmuş.

"GECELERİ SESLER GELİYOR"

Bölge halkından bazılarının konuyla ilgili tanıklıkları ise çok ilginç. Büyükada sakinleri ev hakkında şunları söylüyor: "Geceleri evden uğultu geldiğini duyanlar var. Bizim burada yaşayan insanlar geceleri eve pek yaklaşmıyor. Terk edilmiş durumda. İçerisi tamamen harabe. Generalin hayaletinin de ev olduğu söyleniyor."