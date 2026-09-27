Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki: En güçlü biçimde kınıyoruz - Son Dakika
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Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki: En güçlü biçimde kınıyoruz

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Türkiye\'den Mescid-i Aksa baskınına tepki: En güçlü biçimde kınıyoruz
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Türkiye, İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, eylemi “en güçlü biçimde” kınarken Netanyahu hükümetinin kutsal mekanlara yönelik ihlal ve provokasyonlarla bölgede gerilimi artırdığını belirtti. Bakanlık, uluslararası topluma İsrail’e karşı caydırıcı tedbirler alma çağrısını da yineledi.

Türkiye'den Mescid-i Aksa’da yaşanan son gelişmeye ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların gerçekleştirdiği baskına sert tepki gösterdi.

Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki: En güçlü biçimde kınıyoruz

"EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’ya yönelik baskının İsrail işgal güçlerinin koruması altında gerçekleştirildiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin, Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarıyla bölgede gerilimi daha da körüklemeyi ve barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığı ortadadır. İsrail’in, Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamaları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki: En güçlü biçimde kınıyoruz

"BASKINI LANETLİYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskını lanetliyoruz. Harem-i Şerif’in kudsiyetini ve tarihi statüsünü hedef alan bu provokasyonlar kabul edilemez. İsrail makamlarının gözetiminde yürütülen bu çirkin eylemler, bölgesel gerilimi tırmandıran son derece tehlikeli adımlardır. Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir. İsrail bu sistematik saldırılara derhal son vermelidir. Uluslararası toplumu, uluslararası hukuku ve kutsal mekanların statüsünü korumak adına net bir duruş sergilemeye çağırıyoruz."

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • loperke@hotmail.com [email protected]:
    kimse bizden daha iyi kinayamaz. kirmizi cizgilerimizi lastige cevirdiler 2 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Çok az kaldı bizde size baskın yapacaz gibi duruyor 0 0 Yanıtla
  • Desperado null Desperado null:
    kınama n demek onu açıklayın önce millet sizi anlamiyor:) 0 0 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Peygamber efendimiz (sav) Miraç'a çıkarken ayak bastığı son yer olan ilk kıblemize yapılanı KINAMAK'la meşgul hükümetimiz, İslâm ve Müslüman'lığınızı sorgulamak lazım, Türk siyasi lugatından KINAMA kelimesini Allah aşkına çıkartın, inanın insanın sinir hat safhalarına dokunup günahkar ediyor 0 0 Yanıtla
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