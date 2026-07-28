Türkiye'nin dev zincir marketinde mide bulandıran görüntü - Son Dakika
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Türkiye'nin dev zincir marketinde mide bulandıran görüntü

Türkiye\'nin dev zincir marketinde mide bulandıran görüntü
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Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden birinin satış reyonunda küflenmiş paketli ekmekler görüntülendi. Bir müşterinin çektiği fotoğrafta, üzerinde yoğun küf oluşumu bulunan ekmeklerin hâlâ satışta olması tepki çekerken, raf kontrolleri ve gıda denetimleri yeniden tartışma konusu oldu.

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden birinde çekilen fotoğraf, gıda güvenliği konusunda endişe yarattı. Bir müşteri tarafından kaydedilen görüntüde, satış reyonunda bulunan paketli ekmeklerin üzerinde belirgin şekilde yeşil ve siyaha yakın küf oluşumları dikkat çekiyor.

FİYAT ETİKETİ DE GÖRÜNÜYOR

Fotoğrafta, küflenmiş ekmeklerin satış rafında diğer ürünlerle birlikte sergilendiği ve önlerinde fiyat etiketi bulunduğu görülüyor. Gıda Dedektifi'nde yer alan içerikte ürünlerin bu haliyle rafta tutulması, marketlerde raf kontrolü ve son kullanma tarihi denetimlerini yeniden tartışmaya açtı.

"HİÇ Mİ DENETLEYEN YOK?"

Görüntüleri paylaşan müşteri, "Hiç mi rafları kontrol eden yok? Hiç mi denetleyen yok?" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi. Fotoğrafın ardından çok sayıda kişi, gıda ürünlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye, Güncel, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Market Türkiye'nin dev zincir marketinde mide bulandıran görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Avci Murat Avci:
    personel eksikliği var iki yada üç kişi ile koskoca market çalıştırmaya çalışıyorlar hangi birini yapsın raf diz temizlik yap kasaya bak etiket günlük değisiyor birde ürün geldiğinde depoya indir v.s buralara bir düzen gelmesi lazım. 7 0 Yanıtla
    kenan özkaya kenan özkaya:
    Aynen doğru, bu marketlerin ilk açıldığı dönemde her şubesinde müdür konumunda yetkili bir sorumlu olurdu yıllar geçtikçe enflasyon karşısında artan maliyetler nedeniyle bu marketlerde iş bulamayan üniversite mezunu gençlet tüm işleri yapmak zorunda kalıyor. 1 0
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Ya su Marketlerin ismini verinde halk geregini yapsin. 4 0 Yanıtla
  • kmloz Oztk kmloz Oztk:
    A301 BMS TOK market mi bunlar. 4 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    a 101 kapatılmalı 4 0 Yanıtla
  • kenan özkaya kenan özkaya:
    Eski bir reklam da, küçük bir çocuk şöyle derdi "benim annem" hem aşçı, hem terzi diyerek sıralardı 3 harfli marketlerde de aynı orada çalışan gençlerin bir iş tanımı yok. Hem kasiyer, hem reyoncu, hem taşıyıcı kısaca her işten sorumlu olursa haliyle böyle oluyor. Ucuz ürün satabilmek için kalite de düşüyor. 1 0 Yanıtla
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