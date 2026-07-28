Türkiye\'nin dev zincir marketinde mide bulandıran görüntü

kenan özkaya:

Eski bir reklam da, küçük bir çocuk şöyle derdi "benim annem" hem aşçı, hem terzi diyerek sıralardı 3 harfli marketlerde de aynı orada çalışan gençlerin bir iş tanımı yok. Hem kasiyer, hem reyoncu, hem taşıyıcı kısaca her işten sorumlu olursa haliyle böyle oluyor. Ucuz ürün satabilmek için kalite de düşüyor.