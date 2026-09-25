Türkiye’nin Girişimci Kadınları Antalya’da Buluştu - Son Dakika
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Türkiye’nin Girişimci Kadınları Antalya’da Buluştu

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Türkiye’nin Girişimci Kadınları Antalya’da Buluştu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada iş birliğinde yürütülen “Türkiye’nin Girişimci Kadınları Buluşuyor” programının üçüncü durağı Antalya oldu. Ankara ve Bursa’nın ardından Antalya’da düzenlenen buluşmada girişimci kadınlar, girişimci adayları ve kadın kooperatifleri; e-ticaretten yapay zekaya, lojistikten dijital reklam çözümlerine uzanan eğitimlerle bir araya geldi.

 2026 sonuna kadar farklı şehirlerde devam edecek programla kadınların dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi, yeni pazarlara erişimlerinin desteklenmesi ve girişimcilik ekosistemindeki iletişim ağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımını ve yerel üretimin dijitalleşerek daha geniş pazarlara ulaşmasını desteklemek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada iş birliğiyle hayata geçirilen “Türkiye’nin Girişimci Kadınları Buluşuyor” programı Antalya’da girişimci kadınları bir araya getirdi.

Program kapsamında katılımcılar, e-ticarette büyümenin ve satışları artırmanın yolları, yapay zeka destekli içerik üretimi, HepsiJET’in lojistik ve teslimat çözümleri ile HepsiAd’in dijital reklam çözümleri hakkında uzmanlardan bilgi aldı. Eğitimlerin yanı sıra katılımcılar kendi girişimcilik deneyimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve gelecek hedeflerini paylaşarak birbirleriyle yeni bağlantılar kurma fırsatı buldu.

Girişimci kadınlara büyüme yolunda güçlü destek

Türkiye’nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü kapsamında Antalya’da üçüncüsü gerçekleştirilen buluşmada, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin dijital ticaret alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin yanı sıra, e-ticaret yoluyla işlerini büyütmelerini destekleyen uygulamalar hakkında da bilgi verildi.

Hepsiburada’da satış yapan girişimci kadınlar, 1 milyon TL ciroya ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indiriminin yanı sıra HepsiAd reklam desteği ve ücretsiz profesyonel ürün fotoğraf çekimi gibi imkanlardan yararlanabiliyor. Ayrıca, Hepsiburada’da satış yapan kadın kooperatiflerine ilk 6 ay yüzde 0 komisyon avantajı sunulurken, sonraki dönemde yüzde 1 komisyon oranı süresiz olarak uygulanıyor. Kooperatifler ayrıca ücretsiz kargo imkanından da yararlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadın girişimcilerin ve kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik deneyimi ile Hepsiburada’nın e-ticaret alanındaki tecrübesini bir araya getiren iş birliği kapsamında destekler sürdürülmeye devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıHepsiburadaYapay ZekaAntalyaTürkiyeAnkaraBursaSon Dakika

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