Türkkep'in 100 Bininci Kep Müşterisi Karafırın Oldu

Türkiye'de e- Dönüşüm'ün öncü firmalarından TÜRKKEP'in KEP sayısı 100 bine ulaştı. Böylelikle Türkiye'nin toplam KEP sayısının yaklaşık 3'te 1'i TÜRKKEP'li oldu. TÜRKKEP'in 100 bininci müşterisi Karafırın olurken, TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcıları Olgar Ataseven ve Uğur Ceylan, TÜRKKEP Satış Direktörü Burcu Doruk'un katıldığı törenle Karafırın İK Müdürü Nazire Kadıoğlu'na plaket takdim edildi.

Törende yaptığı konuşmada KEP'in şirketler için önemine değinen TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Olgar Ataseven, "Devlet kurumları ve özel sektörün, dijital dönüşümünü sağlaması ve kurumların global pazarda rekabet güçlerini artırmaları için KEP sistemi oldukça önemli bir misyon üstleniyor. Günümüzde kurum ve şirketlerin KEP ile entegrasyonunu tamamlaması, hız ve kontrolü kolaylaştırıyor. Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren KEP; kamu ve özel sektör temsilcilerinin yükünü azaltıyor" dedi.

KEP'te yüzde 50'lik pazar payı!

KEP sektörünü değerlendiren TÜRKKEP Genel Müdür Yardımcısı Uğur Ceylan ise TÜRKKEP olarak bireysel KEP sayısında yüzde 50'lik pazar payına sahip olduklarını vurguladı. Ceylan, "Türkiye'ye KEP sisteminin gelmesinde önemli bir paya sahip bir kurum olarak bireylerin ve kurumların KEP ile ilgili tüm ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabiliyoruz. 2017 yılında yüzde 20'lik bir büyüme ile 320 bin hesaba ulaşan KEP sektörü 2018'de büyümesine hız kesmeden devam etti. 2018'de geçen yıla göre yüzde 25 büyüyen sektör, toplamda 400 bine yakın hesaba ulaştı. Asıl büyüme katma değerli hizmetler sayesinde yüzde 200'ün üzerinde büyüme sağlanan KEP ileti trafiğinde yaşandı. 2019'da ise yüzde 25 oranında büyüyeceğini tahmin ettiğimiz KEP, 500 binin üzerinde hesap sayısına ulaşacak. Trafik rakamları ise yine minimum yüzde 100 büyüyecek" diye konuştu.

Karafırın İK Müdürü Nazire Kadıoğlu ise TÜRKKEP'ten İK alanında destek aldıkları KEP İK sayesinde İnsan Kaynakları alanında süreci hızlandırarak zamandan ve maliyetten tasarruf ettiklerini söyledi. Kadıoğlu, "İK süreçleri içindeki tüm işveren ve çalışan arasındaki yazılı iletişimin tamamını KEP kullanımı ile yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesi ile yapılabiliyoruz. KEP İK sisteminde, kurumumuz ile çalışanlar arasında; bordro, sözleşme, savunma talepleri, ihtarlar, mazeret izni kullanımı, yıllık izin kullanım talepleri, atama yazıları, hedef ve performans değerlendirme, maaş artışı, prim ödemesi bildirimleri gibi süreçlerin tamamı, yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesiyle gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.