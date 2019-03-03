Türklerin Anadolu'yu Alırken Denize Açıldıkları İlk Kapı: Sinop

Türklerin Anadolu'yu alırken denize açıldıkları ilk kapı olan Sinop; kültürel ve doğal zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Türklerin Anadolu'yu alırken denize açıldıkları ilk kapı olan Sinop; kültürel ve doğal zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop'un 5 medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, "Hiçbir ilde bu özelliği bulamazsınız" dedi.



Sinop'un, Karadeniz Bölgesi'nde hem doğal güzellikleri hem tarihi zenginlikleri bakımından gözde bir yer olduğunu belirten Tosun, "5 kat medeniyet Sinop üzerinde yaşamıştır. Karadeniz'de hiçbir ilde bu kadarını bulamazsınız. Antik Dönem medeniyetidir Sinop. Cenova medeniyetinin burayı kullandığı kale şehri, ticaret merkezi. Türkler Anadolu'yu alırken denize açıldıkları ilk kapıdır" diye konuştu.



'Minareler süngü, camiler kışla' şiirinde geçen cami: Alaeddin Keykubat Camisi



Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslam'ı kabul etmesi döneminden sonra ilk Türkleşen şehrin Karadeniz'de Sinop olduğuna dikkat çeken Tosun, "Sinop'ta Alaeddin Keykubat Camisi, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasının mührüdür. Alparslan'ın bir şiiri vardır; 'Minareler süngü, camiler kışla' diye bilinen meşhur bir şiirdir. İşte o şiirde geçen 'cami' bizim Alaeddin Camimizdir. Dikkat ederseniz o caminin avlusu, caminin binasının 5 katı büyüklüğündedir ve yüksek duvarlarla çevrilmiş bir kışladır. Caminin hemen arka kısmında da ilk büyük Türk üniversitesi olan Pervane Medresesi vardır. Gök cisimleri ve uzay bilimiyle ilgili çalışmalar Pervane Medresesinde yapılmıştır" şeklinde konuştu. - SİNOP

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