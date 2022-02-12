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Türkmenistan 12 Mart'ta yeni devlet başkanını seçecek - Son Dakika

Türkmenistan 12 Mart'ta yeni devlet başkanını seçecek

12.02.2022 16:14
Türkmenistan 12 Mart'ta yeni devlet başkanını seçecek

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un Ulusal Konseyi Halk Meclisinde aldığı kararla 12 Mart'ta erken başkanlık seçimi yapılacak.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un Ulusal Konseyi Halk Meclisinde aldığı kararla 12 Mart'ta erken başkanlık seçimi yapılacak.

Türkmenistan resmi haber ajansının (TDH) haberine göre, Ulusal Konseyin Halk Meclisinde Türkmen lider Berdimuhamedov, ülkede genç liderlerin devlet yönetiminde yer alması gerektiğinin altını çizdi ve erken seçim kararı için Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'na talimat verdi.

Bunun üzerine, Türkmenistan Ulusal Konseyi toplandı.

Toplantıda, Türkmenistan Anayasası'nın 81. ve Türkmenistan Seçim Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca, 12 Mart Cumartesi günü erken başkanlık seçimi yapılması kararı alındı.

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Gurbanguli Berdimuhamedov, Berdimuhamedov, Türkmenistan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan 12 Mart'ta yeni devlet başkanını seçecek - Son Dakika


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