Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, taraflar enerji alanında iş birliğinin önemi ve uluslararası pazara enerji tedariki konuları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hazar Denizi, Türkmenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkmenistan Azerbaycan'la Hazar Denizi'nde iş birliğini görüştü - Son Dakika

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