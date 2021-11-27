Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna akşam yemeği - Son Dakika

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Türkmenistan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'daki temasları devam ediyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi. Yemeğin ardından Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve eşi hatıra fotoğrafı çektirdi.

(İHA)