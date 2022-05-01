Türkmenistan'da pazarlar, restoranlar ve eğlence merkezleri açıldı - Son Dakika
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Türkmenistan'da pazarlar, restoranlar ve eğlence merkezleri açıldı

01.05.2022 15:32
Türkmenistan'da pazarlar, restoranlar ve eğlence merkezleri açıldı

Türkmenistan'da pazarlar, restoranlar ve eğlence merkezleri 1 Mayıs itibarıyla yeniden hizmete girdi.

Türkmenistan'da pazarlar, restoranlar ve eğlence merkezleri 1 Mayıs itibarıyla yeniden hizmete girdi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre ülkede 1 Mayıs itibarıyla pazarlar, restoranlar, tiyatrolar ve sirkler gibi eğlence merkezleri, sosyal mesafe ve maske şartı ile yeniden hizmete başladı.

Açılan yerlerden birisi de başkentteki Aşkabat Parkı oldu.

Vatandaşlar, aileleriyle birlikte parklara akın etti.

Aşkabat Parkına gelenler, çeşitli oyun alanları ve tesislerde eğlendi.

Park, 10.00-22.00 saatleri arası hakla açık olacak.

Türkmenistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal tesisler, tedbir amaçlı temmuz 2020'de hizmete kapatılmıştı.

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Türkmenistan, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da pazarlar, restoranlar ve eğlence merkezleri açıldı - Son Dakika


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