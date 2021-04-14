Türkmenistan'da "Türkiye Turizm Haftası" etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Türkmenistan'da "Türkiye Turizm Haftası" dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının geçen yıl uygulamaya başladığı Güvenli Turizm Sertifika Programı hakkında bilgilendirme toplantısı ve "Ödüllü Türkiye Fotoğrafları" sergisi düzenlendi.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğince düzenlenen etkinliğe, Aşkabat'ta yerleşik diplomatik misyonların ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, Türkmen tur operatörleri, basın mensupları ile kültür ve sanat camiasından temsilciler katıldı.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, toplantıda yaptığı sunumda, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri, uygulamaya konulan "Güvenli Turizm Sertifika Programı" ve turizm sektörü çalışanlarına yönelik başlatılacak aşılama programı hakkında bilgi paylaştı. Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan tanıtım videolarının gösterimi de yapıldı.

Toplantının ardından Büyükelçilik Kültür Merkezi binasının bahçesinde "Türkiye Fotoğrafları Sergisi" açıldı. Sergi sırasında, Aşkabat'ta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Türkmen-Türk Ortak Eğitim Okulu öğrencileri, folklor gösterisi sundu.