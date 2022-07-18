Türkmenistan'da "uluslararası ulaşım ve transit koridorları" görüşüldü - Son Dakika
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Türkmenistan'da "uluslararası ulaşım ve transit koridorları" görüşüldü

18.07.2022 16:04

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta "Uluslararası ulaşım ve transit koridorları: Ara bağlantı ve gelişim" konulu konferans düzenlendi.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta "Uluslararası ulaşım ve transit koridorları: Ara bağlantı ve gelişim" konulu konferans düzenlendi.

Aşkabat'taki Ticaret ve Sanayi Odasındaki konferansa, Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Genel Müdürü Mammethan Çakiyev, hükümet üyeleri, uluslararası organizasyon temsilcileri, ulaşım ve lojistik sektöründen yaklaşık 170 yabancı ve 87 yerli şirket temsilcisi katıldı.

Toplantının başında Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un mesajını okuyan Çakiyev, Türkmen liderinin "Orta Asya ve Avrupa'nın kavşağında bulunan Türkmenistan, bölge ve kıta arasındaki ulaşım ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesinde sorumluluk sergilemektedir. Ülkemiz, ulusal ulaşım koridorlarının malzeme ve teknik altyapısını modernize ederek uluslararası transit kapasitesini sürekli artırmaktadır." ifadelerini katılımcılara iletti.

Türkmenistan'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi Daimi Temsilcisi Atageldi Halcanov, ülkenin, bölgede ortak iş birliği içinde yürütülen iki uluslararası taşımacılık projesi olan Aşkabat Anlaşması ve Lapis Lazuli geçidinin önemine dikkati çekti.

Halcanov, Aşkabat Anlaşması taslağına göre, ulaştırma koridorunun yönleri, kontrol noktalarındaki operasyonların koordinasyonu ve gümrük operasyonlarının basitleştirilmesi gibi konular hakkında görüşmelerin yapıldığını kaydetti.

Toplantıda konuşma yapan Türkmenistan Havayolları Üst Yönetcisi Devran Saburov, özellikle Kovid-19 salgını döneminde taşımacılığı artırmak için çaba sarf ettiklerini ve bu süre zarfında Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Avrupa ülkelerine kargo uçuşlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Konferansa çevrim içi bağlanan Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, Hazar Koridoru'nun Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan iş birliği ile güçlendirileceğini ifade etti.

Özel, Hazar Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru'nun güçlendirilmesi için yol haritasından bahsederek Orta Asya'daki ticaret ve ulaştırma alanlarında rekabet gücü ile Kuşak ve Yol Projesi'nin desteklenmesi ve Türk topluluğunun daha iyi entegre olması gerektiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da 'uluslararası ulaşım ve transit koridorları' görüşüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkmenistan'da "uluslararası ulaşım ve transit koridorları" görüşüldü - Son Dakika
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