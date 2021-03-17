Türkmenistanlı bakıcının 3. kattan düşerek ölmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Türkmenistanlı bakıcının 3. kattan düşerek ölmesine ilişkin davaya devam edildi

17.03.2021 11:11
Türkmenistanlı bakıcının 3. kattan düşerek ölmesine ilişkin davaya devam edildi, System.String[]

Büyükçekmece'de Türkmenistan uyruklu bakıcı Muhabbat Meremglyyeva'nın 3. kattan düşerek ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Büyükçekmece'de Türkmenistan uyruklu bakıcı Muhabbat Meremglyyeva'nın 3. kattan düşerek ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ülkü Ç, İpek A. ve Fatma M. ile avukatları katıldı. Müşteki Emrah Başçı da duruşmada hazır bulundu.

Sanıklardan Ülkü Ç'nin 17 Şubat'ta suç vasfının ve delil durumunun lehine değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tahliye edildiği belirtildi.

CİMER'e 5 Mayıs 2020'de Ülkü Ç'nin telefonundan "O kadını ben ittim aşağı. Pişmanım" yazılı bir mesaj atıldığını hatırlatan Mahkeme Başkanı, sanık Ülkü Ç'nin CİMER başvurusunun port numarasının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesindeki baro odasına ait olduğu ve baro görevlisinde bulunan wifi şifresinin gerektiğinde sadece avukatlarla paylaşıldığını içeren yazının mahkemeye ulaştığını söyledi.

Söz verilen müşteki Emrah Başçı, kız arkadaşı olan Muhabbat Meremglyyeva ile sanıkların arasında olay günü neler yaşandığını bilmediğini ifade ederek, "Muhabbat'ın telefonuna ulaşamayınca olayın meydana geldiği eve gittim ve durumu öğrendim. Olaydan 1-2 hafta önce Muhabbat, ev sahibi İpek ile aralarında çocuğun işitme cihazının kaybolmasıyla ilgili bir tartışma yaşandığından bahsetmişti. Bir de evde kaybolan bir para varmış İpek isimli kadın onu sorumlu tutmuş. Muhabbat, işten ayrılmak istediğini söylemişti. Ben de 'ayrıl' demiştim. Kendisini olay günü aradığımda telefonu meşgule verip 'İpek ile konuşuyorum, seni arayacağım' diye mesaj atmıştı. Kavga olayından bahsetmemişti." dedi.

Maktulün Türkiye'de yaşayan akrabasının olmadığını anlatan müşteki Başçı, olayın ne olduğunu bilmediğini ancak suç varsa suçluların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, savunması alınmayan ve bu duruşmaya katılmayan sanık Burcu K. hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 18 Eylül 2019'da saat 21.50'de Muhabbat Meremglyyeva'nın balkondan düşerek hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İddianamede, maktulün sanık İpek A'nın yanında olay tarihinden yaklaşık 2 ay önce çocuk bakıcısı olarak işe başladığı, İpek A'nın çocuğunun işitme engelli olduğu ve 8 bin lira değerindeki işitme cihazının çalındığı, bundan dolayı maktulden şüphelenerek diğer sanıkları arayıp dairesine davet ettiği ifade ediliyor.

Sanıklar ile maktul arasında arbede yaşandığı, İpek A'nın polisi aradığı sırada maktulün yatak odası penceresinden kendisini atarak düştüğü şeklindeki beyanlarının olayın oluş şekli ve hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği dile getirilen iddianamede, sanıkların maktulü kendi usullerince sorguya çektikleri aktarılıyor.

Maktulün kendisini yatak odasının penceresinden atmasını gerektirecek herhangi bir sebep bulunmadığı belirtilen iddianamede, sanıklar Ülkü Ç, İpek A, Büşra M, Fatma M. ve Burcu K. hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkmenistan, Büyükçekmece, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistanlı bakıcının 3. kattan düşerek ölmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika


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