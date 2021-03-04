Türkoğlu'da "Kültür ve Turizm" çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Türkoğlu ilçesinde belediye ve kaymakamlık işbirliğiyle "Kültür ve Turizm" çalıştayı düzenlendi.

Belediye Mecilis Salonu'nda gerçekleştirilen programda, ilçenin kültür ve turizm varlıklarını anlatan sunum yapıldı.

İlçe sınırları içerisindeki Değirmen Park, Bababurun Kalesi, Yıldız Dede Türbesi, Süleyman Efendi Cami, Orçin Kalesi ve Gavur Gölü Kuş Cenneti gibi bir çok konunun değerlendirildiği çalıştayda, söz konusu bölgelerin turizme kazandırılması adına çeşitli projeler hazırlandığı kaydedildi.

Programa, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı ve Türkoğlu Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Osman Okumuş ile diğer ilgililer katıldı.