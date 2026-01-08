Türkoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Türkoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

08.01.2026 10:34
Kayseri SGK İl Müdürü Türkoğlu, 'Yılın Kareleri' oylamasında AA'nın fotoğraflarını değerlendirdi.

Kayseri SGK İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkoğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Türkoğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" adlı fotoğrafını tercih etti.

AA tarafından yıllardır gerçekleştirilen oylamaya katılmanın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Türkoğlu, gelecek yıllarda açlığın ve savaşın olmadığı fotoğraf karelerini oylamayı ümit ettiğini belirtti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Çevre, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
