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TURKOVAC'ın Ankara'da uygulandığı hastane sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

TURKOVAC'ın Ankara'da uygulandığı hastane sayısı 5'e yükseldi

07.02.2022 10:46
TURKOVAC'ın Ankara'da uygulandığı hastane sayısı 5'e yükseldi

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın başkentte uygulandığı hastane sayısı 5'e ulaştı.

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın başkentte uygulandığı hastane sayısı 5'e ulaştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmasına 30 Aralık 2021'de şehir hastanelerinden başlanan TURKOVAC'ın yapıldığı hastane sayısı her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda başkentte daha önce yalnızca Ankara Şehir Hastanesinde uygulanan TURKOVAC aşısı, bugünden itibaren Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptırılabilecek.

Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğine tıklayarak TURKOVAC'ı seçmelerinin ardından karşılarına çıkan hastanelerden randevularını oluşturabiliyor. Ayrıca Alo 182 hattından da aşı randevusu alınabiliyor.

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Togo Cumhuriyeti, TURKOVAC, Hastane, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TURKOVAC'ın Ankara'da uygulandığı hastane sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TURKOVAC'ın Ankara'da uygulandığı hastane sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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