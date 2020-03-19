TÜRKSOY ile SANKON iş birliği yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜRKSOY ile SANKON iş birliği yapacak - Son Dakika

TÜRKSOY ile SANKON iş birliği yapacak

14 dakika önce

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) arasında işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.

TÜRKSOY ile SANKON iş birliği yapacak, System.String[]

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) arasında işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.


SANKON Genel Başkanı FerudUn Cevahiroğlu başkanlığındaki heyet TÜRKSOY'u ziyaret ederek Genel Sekreter Düsen Kaseinov ile görüştü.2011 yılında ortak çalışmalara başlayan ve birçok başarılı projeye imza atan iki kuruluşun heyetleri arasındaki görüşmede, TÜRKSOY ve SANKON işbirliğinin daha da geliştirilerek üst düzeye çıkarılması kararlaştırıldı.


Görüşmede TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY ile SANKON işbirliğinin önemine değinerek, bu kapsamda yapılan Türk Dünyası Kadın Besteciler Konseri'nin büyük başarıya ulaştığını ve hafızalardan silinmeyecek bir iz bıraktığını vurguladı.


SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu, SANKON'un her zaman TÜRKSOY'un yanında olduğunu ve yapılacak faaliyetlere destek vermeğe hazır olduklarını belirtti Cevahiroğlu,Türk Dünyası yazar, şair, bestecilerini buluşturan yeni projelerin yapılması, TÜRKSOY yayınlarının Türkiye'nin diğer illerindeki okuyucularıyla buluşturması, resim- fotoğraf sergisi organizasyonu, kültürel – sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi için bütün olanaklarını seferber edeceklerini dile getirdi.


Heyetler arasındaki görüşmelerin ardından SANKON heyeti TÜRKSOY faaliyetlerinin yer aldığı fotoğraf sergisini gezerek ve ardından TÜRKSOY tanıtım filmlerini izleyerek teşkilatın faaliyetleri hakkında detaylı bilgi edindi. Genel Sekreter Düsen Kaseinov, SANKON Başkanı Ferudin Cevahiroğlu'na TÜRKSOY'un ilan ettiği "2018 doğumunun 90. yıldönümünde Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'u Anma Yılı" etkinlikleri kapsamında TÜRKSOY tarafından hazırlanan ve içerisinde Kırgız yazarın eserlerine ilişkin Türk Dünyası ressamlarının yorumladıkları resim eserlerinin yer aldığı "Cengiz Aytmatov'u Okumak" sanat albümü ve Kazak aydını Abay Kunanbayev'in 175. doğum yıldönümüne ithafen hazırlanan takvim hediye etti.


Görüşme günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi. - İSTANBUL

Sekreter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:03 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi         
22:17
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek         
22:14
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak         
20:09
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi         
19:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz         
18:34
Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı         
17:53
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın         
17:52
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor         
17:51
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu         
17:47
Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu         
17:15
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı         
17:12
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor         
17:11
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir         
16:49
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor         
16:23
Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 14:18:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRKSOY ile SANKON iş birliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]