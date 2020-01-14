TURKSPORU'nun 6'ncı sayısı Dergilik'te - Son Dakika
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TURKSPORU'nun 6'ncı sayısı Dergilik'te

6 saat önce

Turkcell'in TURSKPORU projesinin önemli adımlarından biri olan TURKSPORU Dergisi'nin 6'ncı sayısı yayımlandı.

TURKSPORU'nun 6'ncı sayısı Dergilik'te, System.String[]

Turkcell'in TURSKPORU projesinin önemli adımlarından biri olan TURKSPORU Dergisi'nin 6'ncı sayısı yayımlandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Dergilik uygulamasından ücretsiz olarak okunabilen ve ilk 5 sayısında 1 milyon 300 bini aşkın okuyucuya ulaşan TURKSPORU Dergisi, 6'ncı sayısında da spora dair tüm gelişmeleri, başarı hikayelerini ve röportajları sporseverlerle buluşturuyor.

TURKSPORU Dergisi'nin yeni sayısı, Türk sporunun 2019 yılındaki hikayesine ışık tutuyor. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 19 yıl sonra Türkiye'ye ilk defa gümüş madalya getiren yüzücü Emre Sakçı'nın röportajının yer aldığı sayıda, dünya şampiyonu paralimpik okçu Yiğit Caner Aydın da ilham verici köşe yazılarına başladı.


Spor gazeteciliğinin en deneyimli ve önemli isimlerinden Aydın Bayram'ın Euro2020'den beklentilerine yönelik ayrıntılı bir analizin yer aldığı TURKSPORU Dergisi'nin 6'ncı sayısında öne çıkan diğer konular arasında dünya ikincisi, paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, 3'ü altın 13 madalyayla Avrupa Yıldızlar Tekvando Yarışması'nda Türk bayrağını defalarca göndere çektiren milliler, güreşte dördüncü kez Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp ve onlarca branşa dair ilgi çekici içerikler bulunuyor. TURKSPORU Dergisi, TURKSPORU'na damga vuran milli isimlerle çok özel röportajlar, farklı dallarla ilgili ilginç bilgiler, başarı hikayeleri ve son gelişmelerin yer aldığı zengin içeriğiyle sporseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Turkcell kullanıcıları, TURKSPORU Dergisi'ni Dergilik uygulamasından internet paketlerini harcamadan, tüm operatör kullanıcıları da uygulamayı indirerek dergiyi ücretsiz olarak okuyabiliyor.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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