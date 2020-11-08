SALON: OSB Teknik Koleji
HAKEMLER: Tolga Can Dinçer, Ömer AçıcıTURKUAZ SERAMİK OSB TEKNİK KOLEJİ: Ünzilenur Cansız, Deniz Feride, Mervenur Oktay, Gözde Keskin, İlayda İşçimen, Miray Koç, Zehra Coşkunsu (L) (Zeyneb Ülkü, Beyza Dursun, Neriman Korkmaz, İzel Kahraman, Eda Ünal, Zehra Karagöz, )GENERALİ SİGORTA SAKARYA VOLEYBOL: Elvan Alpar, Kübra Dervişoğlu, Deniz Devrim, Nigar Ecren, Esma Turgut, Selen Durusoy, Ebru Özsemerci (L) (Eylül Emine, Dilara Yılmaz, Sevval Acıbal, Betül Dinç, Berna Kes, Gizem Bayraktar, Damla Tilki)SETLER: 29 - 27, 20 - 25, 27 - 25, 25 – 20
SÜRE: 130 Dakika (38 - 29 - 33, 30)
Sigorta Shop Kadınlar 1'inci Ligi B Grubu 5'inci haftasında evinde Generali Sigorta Sakarya Voleybol'u konuk eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji - Generali Sigorta Sakarya Voleybol: 3-1 - Son Dakika Spor