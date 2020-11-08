Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji - Generali Sigorta Sakarya Voleybol: 3-1

Sigorta Shop Kadınlar 1'inci Ligi B Grubu 5'inci haftasında evinde Generali Sigorta Sakarya Voleybol'u konuk eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.

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