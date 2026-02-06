TÜRMOB'dan Deprem Bölgesine Vergi Düzenlemesi Çağrısı - Son Dakika
Ekonomi

TÜRMOB'dan Deprem Bölgesine Vergi Düzenlemesi Çağrısı

06.02.2026 12:17
TÜRMOB Başkanı Yıldız, depremzedeler için 2025 yılı vergi beyannamesinin ertelenmesini talep etti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, deprem bölgesinde mücbir sebep hali kapsamındaki mükellefler için 2025 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesinin verilmemesine yönelik açık, tereddüde yer bırakmayan bir idari düzenlemenin ivedilikle yapılması gerektiğini bildirdi.

Yıldız, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, afette hayatını kaybeden tüm vatandaşları ve meslek camialarının emekçilerini rahmetle anarak, geride kalanlara sabır diledi.

Hatay başta olmak üzere birçok ilçede mali müşavir ofislerinin yıkıldığını, kamu kurumlarının prefabrik yapılarda sınırlı imkanlarla hizmet verdiğini belirten Yıldız, elektrik, internet ve ulaşım sorunlarının günlük hayatı ve iş süreçlerini ciddi biçimde aksattığını vurguladı.

Yıldız, 2025 yılı 4. dönem geçici vergi uygulamasına ilişkin belirsizliklerin, depremden etkilenen mükellefler açısından yeni mağduriyetler doğurma riski taşıdığına dikkati çekti. Bu konuda, ilk günden bu yana Gelir İdaresi Başkanlığına gerekli başvuruları yazılı ve sözlü olarak yaptıklarını anlatan Yıldız, "Deprem bölgesinde mücbir sebep hali kapsamındaki mükellefler açısından 2025 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesinin verilmemesine yönelik açık, tereddüde yer bırakmayan bir idari düzenlemenin ivedilikle yapılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Ayrıca 30 Kasım 2025'te mücbir sebep kapsamından çıkarılan işletmelerin, 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait defter kapanış noter tasdiklerinin, mevzuat gereği mücbir sebep bitimini izleyen ikinci ayın sonuna kadar, yani 31 Ocak 2026'ya kadar yapılmasının öngörüldüğünü hatırlatan Yıldız, bu kapsamda 31 Ocak 2026'da sona eren kapanış noter tasdik sürelerinin cezai sonuç doğurmaksızın, haziran ayı sonuna kadar uzatılması gerektiğini ve bu konuda gerekli başvuruların da yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Deprem, Finans, Son Dakika

