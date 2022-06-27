Turuncu alarm verilen Zonguldak'ta yollar sular altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Turuncu alarm verilen Zonguldak'ta yollar sular altında kaldı

27.06.2022 15:17
Turuncu alarm verilen Zonguldak'ta yollar sular altında kaldı

Turuncu alarm verilen Zonguldak'ta yollar sular altında kaldıZONGULDAK Zonguldak'ta devam eden sağanak yağış nedeniyle dereler taşma tehlikesi geçirirken, mahallerde tıkanan rögar kapakları yüzünden araçlar sular altında kaldı.

Turuncu alarm verilen Zonguldak'ta yollar sular altında kaldı

ZONGULDAK Zonguldak'ta devam eden sağanak yağış nedeniyle dereler taşma tehlikesi geçirirken, mahallerde tıkanan rögar kapakları yüzünden araçlar sular altında kaldı.

Turuncu alarmın verildiği Zonguldak ve İlçelerinde sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Kent merkezinde dereler taşma tehlikesi geçirirken, mahallerde ise rögar kapaklarının takınmasından dolayı bir çok araç sular altında kaldı. Dere yatağında sel suları ile birlikte gelen ağaç gövdesi ekipler tarafından çıkartıldı. Öte yandan kent merkezinde bulunan tarihi Ankara köprüsü yıkılma tehlikesi geçirmesi nedeniyle araç giriş çıkış trafiğine kapatıldı.

YORUMLAR
500
Turuncu alarm verilen Zonguldak'ta yağış sürüyor Turuncu alarm verilen Zonguldak'ta yağış sürüyor Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turuncu alarm verilen Zonguldak'ta yollar sular altında kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:11 Özdağ'ı şehre sokmayan Hatay Valiliği'nden açıklama geldi: Her kesimden insanın yaşadığı Hatay'da gerekli önlemler alınmıştır
15:08 Otoyolda araçlarla yarışan güvercinin görüntüsü izleyenleri hayrete düşürüyor
15:06 Fatih Terim'in favorisini Hull City'e transfer ediyor! Acun Ilıcalı, Seri'yi resmen duyurdu
15:05 İngiltere'de iki adam, aynı kadınla evli olduklarını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadılar! Olay sonrası yakın arkadaş oldular...
14:49 Işın Karaca'nın yetiştiriciliğini yaptığı at Gazi Koşusu'nda 2. oldu! Sahibine 287 bin lira kazandırdı...
14:46 Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruktan atmasıyla ilgili HDP'den açıklama: Elini refleks olarak kaldırdı
14:30 Eski Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat, konuğu canlı yayında sandalyeden düşünce kahkahasına engel olamadı
14:25 Vatandaşın gözü temmuz zammında! İşte ekonomistlerin üzerinde durduğu 3 formül
14:23 Aslı Enver, siyah bikinisiyle iskeleye uzanarak poz verdi!
14:03 Yılda 4 milyon haneye nefes aldıracak! Erdoğan'ın açıkladığı Aile destek programına başvurular bugün başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 15:24:34. #1.13#
SON DAKİKA: Turuncu alarm verilen Zonguldak'ta yollar sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement