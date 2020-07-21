TÜSAD, bu yılki Solunum Kongresi'ni dijital ortamda yapacak - Son Dakika

Türkiye'nin farklı illerindeki yaklaşık 4 bin 500 hekimi bünyesinde bulunduran Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) bu yıl 42.'sini düzenleyeceği "Solunum Kongresi"ni dijital ortamda gerçekleştirecek.

TÜSAD Başkanı Ülkü Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada ana hedefi, toplumsal ve mesleki eğitimi ve araştırmaları destekleyerek halkın akciğer sağlığını korumak olan köklü bir dernek olmanın sorumluluğu ile hareket ettiklerini vurguladı.

TÜSAD'ın, 22 Haziran 1970 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bir odasında bir araya gelen 9 akademisyenin çabası ile kurularak, alanında Türkiye'nin ilk uzmanlık derneği olduğunu ve bu yıl 50. yılını kutladığını aktaran Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Yarım asrı devirdiğimiz bu önemli yıl dönümü, koronavirüs pandemisi gibi tam da bizim alanımızı ilgilendiren olağanüstü bir döneme denk geldi. 50. yıl coşkusunu paylaşmak istediğimiz 2020 yılı, tüm üyelerimizin büyük bir özveri ile canla, başla çalışarak destan yazdığı bir yıla dönüştü. Biz de tıp bilimine ve halkımıza hizmet etmeyi amaç edinen bir dernek olarak, 50 yıllık tecrübemizle bir ilke daha imza atmaya karar verdik. 2-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek kongremiz göğüs hastalıkları alanında ilk dijital kongre olarak, katılımcılarına pek çok yenilik sunacak ve çok önemli bir deneyim yaşatacak."

"TÜSAD olarak dijital ortamda eğitim konusunda büyük adımlar attık"

Kongre Başkanı Mukadder Çalıkoğlu da içinde bulunulan olağanüstü süreç nedeniyle göğüs hastalıkları topluluğuna evden ayrılmadan bilimsel eğitim, bilimsel haberler ve en iyi etkileşim imkanını sunmayı sağlamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"TÜSAD ailesi olarak, son 5 yıl içerisinde dijital ortamda eğitim konusunda büyük adımlar attık. Kongre ve diğer toplantılarımızda birçok oturumu canlı yayınlıyor, 'TÜSAD AKADEMİ' ve 'SOLUNUM 365' gibi uygulamalarımız ile tüm üyelerimize çevrimiçi eğitim olanağı sağlıyoruz. Şimdi de göğüs hastalıkları topluluğuna çevrim içi içerik sunma deneyimimizi, SOLUNUM 2020 DİJİTAL ile bir üst seviyeye taşıyoruz. Bu zorlu süreçte üyelerimizin de desteği ile göğüs hastalıkları topluluğunun mesleki gelişim ve dayanışması artarak devam edecek. Kongremiz her yıl olduğu gibi, heyecan verici eğitim programı, sözlü ve poster bildiri sunumlarının yanı sıra dünya çapında uzmanlık alanımızdaki son gelişmelerin tartışılacağı oturumları içerecek. Her adımı düşünülmüş bir programla, katılımcılarımıza dijital ortamda gerçekleştirilen bilimsel bir şölen sunacağız."

SOLUNUM 2020 Bilimsel Komite Başkanı Sinem Nedime Sökücü de içerikle ilgili bilgi vererek, "TÜSAD'ın bu yıl 42. düzenleyeceği Solunum Kongresi, alanında ilk dijital kongre olmanın farkını dopdolu içeriği ile katılımcılarına yaşatacak. Dijital kongremizde e-bildiriler ile tüm kabul edilmiş bildirilere ulaşılabilirken, yazarlara soru sorulabilecek. Kabul edilmiş sözlü sunum ve e-posterlerin sunum videoları bilimsel program üzerinden takip edilebilecek. Kongre sonrasında 31 Aralık 2020'ye kadar 3 ay süre ile kongrede yapılan tüm sunumlara ve oturum kayıtlarına açık erişim sağlanabilecek." ifadelerini kullandı.

Sökücü, canlı yayınlar ve önceden kaydedilmiş oturumların yer alacağı kongrede içeriğin "Bilimsel Program" üzerinden takip edilebileceğini aktardı.