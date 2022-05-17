TUSAŞ, hava araçlarına yönelik testleri yapay zekayla azaltıyor - Son Dakika

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), hava aracı malzeme testlerinde yapay zeka temelli bir kabiliyeti daha millileştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, ABD'de bulunan Turkish Aerospace USA ofisi ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin de dahil olduğu uluslararası bilimsel çalışma gerçekleştirdi.

"Dijital İkiz" teknolojisini de devreye alacak şirket, test aşamaları başladığı anda ürünün sanal ortamda tasarlanan ikizinin de testini başlatacak. Yapay zeka ile test aşamasını kısaltmayı başaran TUSAŞ, bu sayede sanal ortamda tasarlayacağı aynı parçadan test verisi toplayacak. Buradan elde edilen test verileri neticesinde hangi alanların ne kadar yorulacağı daha önceden tespit edilebilecek. Parçanın dayanım ömrü de böylece bilinecek.

TUSAŞ, böylece yorulma testlerini yüzde 70 azaltabilecek. Zaman tasarrufunun yanı sıra insan kaynağının etkin kullanımı sağlanacak, testler esnasında ortaya çıkan hurda malzeme oranı düşürülecek ve test esnasında oluşan enerji tüketimi azaltılacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Hava araçlarımızın dünya standartlarında ve yarının teknolojileri ile geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şirketimizin ABD'de bulunan ofisindeki mühendislerimiz ve alanında uzman akademisyenler ile ortak çalışma meyvelerini verdi. Bir kabiliyeti daha millileştirmiş bulunuyoruz ve bunu ülkemizin saygın üniversitelerinden TOBB Üniversitesi ile de doğruladık. Daha ileri teknolojilerin de kullanılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizin havacılık ekosistemine katkı sağlayacak gelişmelere imza atan herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.