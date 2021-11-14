TUSAŞ İletişim Başkanı Serdar Demir, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki kazada hayatını kaybeden TUSAŞ Pazarlama ve Kurumsal İletişim Başkanı Serdar Demir için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Demir'in ailesi ve yakınlarıyla TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, çalışma arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Demir, toprağa verildi.