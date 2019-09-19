TUSAŞ'tan "Operasyon Atak"

İnsansız hava aracı Anka için geliştirilen "Operasyon Anka" mobil oyunu büyük ilgi gören TUSAŞ, bu kezde Atak helikopteri için "Operasyon Atak" oyununa geliştirdi.



İnsansız hava aracı Anka için geliştirilen "Operasyon Ankara" mobil oyunu büyük ilgi gören TUSAŞ, bu kezde Atak helikopteri için "Operasyon Atak" oyununu geliştirdi.



Daha öncesinde Anka için mobil aksiyon oyunu "Operasyon Anka"yı geliştiren ve oyunu 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'yla aynı anda yayımlayan şirket, TEKNOFEST'te yeni bir oyunla teknoloji ve oyun tutkunlarının karşısına çıktı. Atak helikopteri için geliştirilen "Operasyon Atak", festivaldeki tanıtımının sonrasında 18 Eylül'den itibaren indirilebilecek. Savunma sanayisi ürünlerinin genç nesillere anlatılması ve teknolojiye olan ilginin artırılması için hayata geçirilen proje sayesinde, milli araçların güç ve kabiliyetleri oyun üzerinden görülebilecek.



Oyunun geliştiricisi olan Odtügames'in Kurumsal Yöneticisi Mustafa Eyüp Karataş, "Operasyon Atak tam bir vizyon projeydi. Yükselen bir değerimiz var Savunma Sanayi, aslında yükselen bir diğer değerde oyun sektörü bu iki sektörü bir araya getirmeyi hedefledik ve konuyla alakalı olarak Savunma Sanayi Başkanımızla görüşmeye başladık. O taraftan da güzel yankılar aldık. Ciddi bir iş geliştirme süreci gerçekleşti ve öncelikle Türkiye'nin dünyayla yarışabilecek insansız hava aracının tanıtımıyla başlamak istedik. Anka bunun için en uygun ürünlerden bir tanesiydi. Bu süreçte, iş geliştirme ve iş üretme toplamda 6 ay gibi kısa bir sürede gerçekleşti ve IDEF 2019'da bunun lansmanını yaptık" ifadelerini kullandı.



Lansman sonrasında ilk ay ciddi bir indirmeyle karşılaştıklarını belirten Karataş, "Lansmanını yaptığımızda ilk ay içerisinde 100 bin gibi ciddi bir indirmeye eriştik ve dediğimiz gibi google play store ve app store'da 4.7-4.9 gibi ciddi bir reyting oranı var" şeklinde konuştu.



Savunma sanayinin geniş bir yelpazeye sahip olduğunu aktaran ve üretmeye devam edeceklerini kaydeden Karataş, "Şu anda TEKNOFEST kapsamında Atak helikopterinin oyununun tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Yine kullanıcılardan aldığımız deneyim ve taleplerle 'TPS' dediğimiz üçüncü gözle dışarıdan bakarak pilot modu yani silahçı modu olacak şekilde kurguladık. Bu oyunda Anka'dan daha iyi tepkiler bekliyoruz. Çünkü, gitgide daha çok gelişiyoruz ve insanların taleplerini de yerine getirmiş oluyoruz" diye konuştu. - ANKARA