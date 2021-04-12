KOCAELİ TUSAŞ VE GTÜ ARASINDA DONANIM VE YAZILIM PROTOKOLÜ İMZALANDI - Son Dakika

KOCAELİ TUSAŞ VE GTÜ ARASINDA DONANIM VE YAZILIM PROTOKOLÜ İMZALANDI

12.04.2021 13:21

GEBZE Teknik Üniversitesi ile TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş (TEI) arasında Yüksek Başarımlı Hesaplama Alanında Donanım ve Yazılım Protokolü imzalandı.

GEBZE Teknik Üniversitesi ile TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş (TEI) arasında Yüksek Başarımlı Hesaplama Alanında Donanım ve Yazılım Protokolü imzalandı. Normal bilgisayarlara göre her biri 10 kat hızlı olan 240 çekirdekli 'yüksek başarımlı hesaplama' sistemi kurulan bilgisayarlar sayesinde GTÜ mühendislik öğrencilerinin yeni projeler üretmeye teşvik etmesi ve yenilikçi çalışmalara katılım sağlamaları hedefleniyor.

Gebze Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen donanım ve yazılım protokol imza törenine Gebze Teknik Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI Finans ve Tedarik Direktörü Ercan Öztürk ve akademisyenler katılırken, protokole imza atıldı. TEI, Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Uzay ve Havacılık Fakültelerinde 25 akademik personel ve 250 öğrencinin kullanabileceği, gerçek hayatta yaşanabilecek olayları simülasyonlarla açıklayabilecekleri, tasarım detaylarını tüm ayrıntıları ile inceleyebilecekleri, birden fazla benzetimi aynı anda gerçekleştirebilecekleri ve bu sayede çalışmalarında daha hızlı hareket etme imkanı kazanacakları yazılımla çalışmalarını sürdürecek. Yüksek mühendislik gerektiren ürünlerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılacak olan bu yazılıma ilave olarak, analiz ve hesaplama çalışmalarına hız kazandıracak, normal bilgisayarlara göre her biri 10 kat hızlı olan 240 çekirdekli 'yüksek başarımlı hesaplama' sistemi de hibe edildi.

'UÇAK MOTORLARI AĞIRLIKLI BİR FAKÜLTEYE DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

GTÜ'yü uçak motoru ağırlıklı bir fakülteye dönüştürmeye çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, 'Özellikle Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki fakültemizi uçak motorları ağırlıklı bir fakülteye dönüştürmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş yapıyoruz çünkü sadece bir uçak motorunun kompresör test düzeneği 10 ile 15 milyon dolar arasında. Getirip buraya kurmak çok iyi olur, araştırma yaparsınız, data çıkarırsınız, test verileri bile çok değerli. Kurduğumuz bilgisayarlarda analizleri çalıştırırsınız ama sonuç olarak bunlar analiz sonucu bunun bir de deneysel teyidinin yapılması lazım. Bunların da farkındayız. İnşallah bizler bu kurumların başında oldukça ve bu işlerin ne kadar önemli olduğunu bildikçe Türkiye'de de üniversitelerde mükemmeliyet merkezi oluşturarak motor konusunda Gebze'yi ön plana çıkarmak istiyoruz. Türkiye'de havacılık motorlarının bir mükemmeliyet merkezi haline gelsin diye alt yapıyı geliştirmeye çalışıyoruz. Bu projemiz de onun bir parçası. Hayırlı olsun hepimize.' dedi.

'PROJELER ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN FIRSATLAR YARATIYOR'

Yapılan projelerin öğrenciler için fırsatlar yarattığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, 'Türkiye havacılık sanayisine yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak bizleri daima gururlandıran TUSAŞ Motor Sanayii hem Ar-Ge hem de üretim kabiliyetleri bakımından üniversitemiz adına çok değerli bir paydaşımızdır. Geçtiğimiz yıllarda mühendislik fakültemizde hizmete giren 'Yüksek Hesaplamalı Araştırma Laboratuvarı' nın kurulmasında göstermiş oldukları destek nedeniyle de bir kez daha TEI yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Hava Savunma sanayi için TEI'nin yürütmekte olduğu projeler hem milletimiz hem de üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz için büyük fırsatlar yaratmaktadır." diye konuştu.

KOCAELİ TUSAŞ VE GTÜ ARASINDA DONANIM VE YAZILIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
KOCAELİ TUSAŞ VE GTÜ ARASINDA DONANIM VE YAZILIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
KOCAELİ TUSAŞ VE GTÜ ARASINDA DONANIM VE YAZILIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
KOCAELİ TUSAŞ VE GTÜ ARASINDA DONANIM VE YAZILIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
KOCAELİ TUSAŞ VE GTÜ ARASINDA DONANIM VE YAZILIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
KOCAELİ TUSAŞ VE GTÜ ARASINDA DONANIM VE YAZILIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
KOCAELİ TUSAŞ VE GTÜ ARASINDA DONANIM VE YAZILIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
KOCAELİ TUSAŞ VE GTÜ ARASINDA DONANIM VE YAZILIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
KOCAELİ TUSAŞ VE GTÜ ARASINDA DONANIM VE YAZILIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
KOCAELİ TUSAŞ VE GTÜ ARASINDA DONANIM VE YAZILIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
KOCAELİ TUSAŞ VE GTÜ ARASINDA DONANIM VE YAZILIM PROTOKOLÜ İMZALANDI
KOCAELİ TUSAŞ VE GTÜ ARASINDA DONANIM VE YAZILIM PROTOKOLÜ İMZALANDI

Gebze Teknik Üniversitesi, Havacılık, Gebze, TEI, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ TUSAŞ VE GTÜ ARASINDA DONANIM VE YAZILIM PROTOKOLÜ İMZALANDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Muş'ta baharın müjdecisi Muş'ta baharın müjdecisi "çiriş" otu geçim kaynağı oldu Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Yoğun bakım riskini artırıyor Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak

Son Dakika Haberleri
13:57 Baharı müjdeleyen "çiriş" otu vatandaşın geçim kaynağı oldu
13:45 Sosyal medyada infial uyandıran "12 Nisan" paylaşımları sonrası Emniyet harekete geçti
13:23 ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in lüks evini Türk iş adamı alıyor
13:08 Oyuncu Melisa Döngel, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın radarına girdi
12:50 Çinli iki dev TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretecek
12:47 PCR testi pozitif çıkanlara dikkat! Uzman isim uyardı: Sıcak duş almak yoğun bakım riskini artırıyor
12:42 İhbar üzerine harekete geçen ekipler girdikleri banyoda cansız beden buldu
12:30 Prof. Dr. Tufan Tükek isyan ederek açıkladı: Biontech aşısı randevusuna gitmeyenler yüzünden aşılar çöpe gitti
12:15 The Sopranos dizisinin usta oyuncusu Joseph Siravo yaşamını yitirdi
12:10 Bakan Pekcan duyurdu! Ticaret sicil belgeleri Türkiye'nin tamamında elektronik ortamda temin edilebilecek
Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte Yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte Yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar         
13:42
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in satışa çıkardığı lüks evi Türk iş adamı alıyor ABD Başkan Yardımcısı Harris'in satışa çıkardığı lüks evi Türk iş adamı alıyor         
13:14
Ameliyat masasına yatan Radamel Falcao, son halini takipçileriyle paylaştı Ameliyat masasına yatan Radamel Falcao, son halini takipçileriyle paylaştı         
12:26
Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu         
11:37
İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu         
11:25
ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü         
11:06
Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda hizmete açılacak Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda hizmete açılacak         
10:54
Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu         
10:25
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi         
09:53
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin         
23:54
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı         
19:43
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 14:01:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOCAELİ TUSAŞ VE GTÜ ARASINDA DONANIM VE YAZILIM PROTOKOLÜ İMZALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei