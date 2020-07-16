Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan emniyet mensupları için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, dün gece Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet mensubu için başsağlığı mesajı yayımladı.



Başkan Akman, mesajında, dün gece Van ve Hakkari bölgesinde keşif ve gözetleme görevini yürüten uçağın Artos Dağı'nda düşmesi sonucu 7 kahraman emniyet mensubunun şehit olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde vatanın birliği ve bütünlüğü için kutsal bir görevi yürütürken şehit olan emniyet mensuplarına rahmet dileyen Akman, şehitlerin ailelerini ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.