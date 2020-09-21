Tuşba Belediyesinden sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına çorba ikramı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına çorba ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alt ve üst yapı çalışmalarına devam eden Tuşba Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleriyle de vatandaşların yanında yer alıyor.

Belediye ekipleri, bu kapsamda YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi önüne kurulan stantta hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Salih Akman, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlık çalışanlarının yoğun mesai harcadığını söyledi.

Hastaları canları pahasına iyileştirmeye çalışan sağlık personelinin her zaman yanında olduklarını belirten Akman, "İkram edilen çorbalarımız sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarına uygun olarak hazırlanıyor. YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde hafta sonuna kadar çorba ikramımız devam edecek. Yaklaşık bin kişiye çorba ikramında bulunmayı amaçlıyoruz. Tüm hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarımızı çorba içmeye davet ediyorum." dedi.