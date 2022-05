Tüsedad Başkanı Solakoğlu'ndan Et Üretiminin Arttığını Açıklayan Tüik'e: "Böyle Bir Üretim Hiçbir Zaman Olmadı, Rakamlar Yanlış" - Son Dakika

DİLAN KUTLU

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, TÜİK'in açıkladığı et üretimi rakamlarıyla ilgili "Böyle bir üretim hiçbir zaman olmadı. Rakamlar yanlış. Buradaki rakama bakıldığı zaman 1 milyon 952 bin ton üretim yapılmış. Ciddiye alınacak bir stoklamamızın olmadığı, ihracatın da çok sınırlı olduğu için bu etin tamamının tüketilmiş olması gerekiyor. Yani her ay her bireyin 2 kilo et tüketmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılında kırmızı et üretiminin yüzde 9,3 artarak 1 milyon 952 bin 38 ton olarak gerçekleştiğini duyurdu. TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu, "Şaşırtıcı rakamlarla karşı karşıyayız. Ben bir üretici olarak çok şaşırdım. Geçen yıla göre yüzde 9,3 daha fazla et ürettiğimiz iddia ediliyor. Buradaki rakama bakıldığı zaman 1 milyon 952 bin ton üretim yapılmış 2021 sonu. Ciddiye alınacak bir stoklamamızın olmadığı, ihracatın da çok sınırlı olduğu için bu etin tamamının tüketilmiş olması gerekiyor. 84 buçuk milyon insan üzerinden gittiğimiz zaman. Türkiye ortalamamızda fert başına 23,1 kilogram et tüketiyor olmamız lazım. Yani her ay her bireyin bebekler ve yaşlılar da dahil 2 kilo et tüketmesi gerekiyor" dedi.

Solakoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"OECD RAKAMLARINA GÖRE FERT BAŞINA AYLIK ET TÜKETİMİ 800 GRAM"

"Diğer taraftan Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) açıkladığı 2020 rakamlarında Türkiye'deki et tüketiminin 9,6 kilo olduğunu görüyoruz. Bu açıkçası fert başına aylık 800 gram civarında et tüketimi olduğunu gösteriyor. Şimdi TÜİK'in rakamlarının gerçekçi olmadığını böyle bir etin tüketilmediğini görürken öbür taraftan da geçen yıla göre artışın aynı sistemle hesaplandığı zaman tek sebebinin inek kesiminden gelebileceğini öngörüyoruz. Türkiye böyle bir et üretemez. Böyle bir tüketim de ne yazık ki yapamıyor. Keşke yapıyor olabilse. Şayet bu veri doğru olsaydı. Kanada'da 17,6 kilo et tüketilirken Türkiye'nin refah seviyesinin Kanada'nın bir hayli üstünde olması gerekiyordu. Dünyada en çok et tüketilen ülkelerden birine gelmiş oluyoruz. Bu rakamları gördükçe biz ülkemiz adına üzülüyoruz. Böyle bir üretim yok. Böyle bir üretim hiçbir zaman olmadı. Rakamlar yanlış.

"TÜİK RAKAMLARINA GÖRE İHRACAT LİDERİ YENİ ZELANDA'DAN DAHA FAZLA SÜT ÜRETİYORUZ"

Çiğ süt üretim istatistikleri ise o da başka bir enteresan tablo oradaki rakama göre 2021 yılında 23 milyon ton süt üretmişiz. Biz 23 milyon ton süt ürettiğimiz takdirde dünya pazarlarının ihracat lideri olan Yeni Zelenda'dan daha fazla süt üretmiş oluyoruz. Bu da çok vahim bir durum, böyle bir şeyin olamayacağını biliyoruz. Biz TÜİK'in açıkladığı bu rakamların doğru olmadığını, net bir şekilde artık sayım yapılması gerektiğini, gerçek rakamların yapılmasını iddia ediyoruz. Yanlış rakamlarla doğru kararlar alınamaz.

"1 MİLYON ET TÜKETİYORUZ, ESK'DAN TEYİT ETTİM"

Arada tüketmediğimiz kısmın stok olması lazım. OECD'ye göre biz aşağı yukarı 1 milyon ton tüketiyoruz ki ben ESK'dan (Et ve Süt Kurumu) bu rakamların böyle olduğunu teyit ettim. 1 milyon civarında tüketim yaptığımız yerde 2 milyon ton üretim yapıyorsak aradaki 1 milyon tonu ya ihraç ediyor olmamız lazım ya da stokluyor olmamız lazım. Bizim stoklarımızda 1 milyon tonluk bir et stoku yok. Böyle kuvvetli bir ihracatımız da yok.

"2001 YILINDAN BERİ HAYVAN SAYIMI YAPILMIYOR"

Ülkemizde 2001'den beri hiçbir sayım yapmıyoruz. Biz kaç tane ineğimiz danamızın olduğunu bilmiyoruz. Biz sadece küpe numaralarında yola çıkıyoruz. İnsanlar hayvanlarını kesiyor ama kestiğini beyan etmiyorlar. Çünkü Ziraat Bankası'ndan Toprak Mahsulü Ofisi'nden veya devletten destekleme alırken küpe sayısına göre hayvan varlığını kabul ettikleri için bu küpeleri düşmek istemiyor üreticiler. Üreticileri buna yönlendiren konu da üreticilerin ahlaksızlığı değil, üreticilerin yıllardır zarar ediyor olması. Hayatta kalmak için bu yöntemlere başvurduğuydu. Dolayısıyla derhal sayım yapılması lazım."