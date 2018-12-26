Son Dakika Haberleri: Tüsiad Başkanı Bilecik: "İş Dünyası İçin Asgari Ücret Tespitinin 2 Bin 20 TL Olması Çok Olumlu Bir...

Tüsiad Başkanı Bilecik: "İş Dünyası İçin Asgari Ücret Tespitinin 2 Bin 20 TL Olması Çok Olumlu Bir...

1 saat önce

- TÜSİAD Başkanı Bilecik'in açıklamaları İSTANBUL - TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu.

- TÜSİAD Başkanı Bilecik'in açıklamaları İSTANBUL - TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:33 Kaynak: AA

Bilecik, Güncel
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