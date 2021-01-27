TÜSİAD'ın Dijital Türkiye Konferansı - Son Dakika

TÜSİAD'ın Dijital Türkiye Konferansı

27.01.2021 16:13
TÜSİAD'ın Dijital Türkiye Konferansı, System.String[]

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, dijital dönüşümün esnaftan holdinglere kadar etki edeceğini belirterek, "Dijital dönüşüme ayak uydurmak işletmelerin hayatta kalması için zorunluluk." dedi.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, dijital dönüşümün esnaftan holdinglere kadar etki edeceğini belirterek, "Dijital dönüşüme ayak uydurmak işletmelerin hayatta kalması için zorunluluk." dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından çevrim içi olarak düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı kapsamında Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun moderatörlüğünde "Geleceğin Teknolojileri" paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özata, dijitalleşmenin, mevcut iş yapış şekillerinin dijital ortama taşınması, dijital dönüşümün ise yepyeni iş modellerinin, yeni nesil teknolojilerin elverdiği yeni unsurlarla bambaşka şekilde insanların karşısına götürülmesi olduğunu söyledi.

Dijitalleşmenin verimlilik, dijital dönüşümün ise inovasyon olarak tanımlanabileceğini aktaran Özata, "Dijital dönüşüm esnaftan holdinglere kadar etki edecek. Dijital dönüşüme ayak uydurmak işletmelerin hayatta kalması için zorunluluk." dedi.

Özata, bütün uygulama ve servislerin bulut çevresinde dizayn edilmesi gerektiğini, kesintisiz sağlam bağlantı, 5G, fiber altyapı ve siber güvenliğin önemli konular olduğunu vurguladı.

Turkcell'in en üst seviyede sertifikaya sahip yeni nesil data merkezi yatırımları olduğunu belirten Özata, altyapının, dijital dönüşümün hayata geçirileceği bir zemin olduğunu aktardı.

"Salgın dönemi şirketlerin yatırım süreçlerini 6 yıl öne çekti"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de yapılan araştırmaların, salgın döneminin şirketlerin yatırım süreçlerini 6 yıl öne çektiğini gösterdiğini bildirdi.

Aslında bugünün, geleceği konuşmak için çok doğru bir dönem olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Çünkü gelecek öngörüsü, 2020'den 2023'e kadar dijital dönüşüme küresel çapta 6,8 trilyon doların üzerinde yatırım yapılacağını söylüyor. Dolayısıyla dijitalleşme şu andaki iş yapış şekillerini yeniden şekillendirerek yeni teknoloji ve trendler ile birlikte bizi bekliyor. Tabii ki burada KOBİ'lerden büyük şirketlere kadar her işletmenin hazır olması çok kritik."

Şahin, 5G ile birlikte özelleştirilmiş bir altyapının önemine işaret ederek, "5G hayatımızda çok şey değiştirecek ama bunun yanı sıra bulut teknolojileri, yapay zeka ve benzeri... Hepsi birleşerek önümüzdeki dönemi şekillendirecek diye düşünüyorum." dedi.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Yatırım, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜSİAD'ın Dijital Türkiye Konferansı - Son Dakika


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