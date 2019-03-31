Son Dakika Haberleri: TÜSİAD: Türkiye için yeni reform dönemi

TÜSİAD: Türkiye için yeni reform dönemi

1 saat önce

TÜSİAD, yerel seçimlerin de geride kalmasıyla, önümüzdeki seçimsiz dönemin ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için önemli bir fırsat oluşturduğu açıklamasında bulundu.

TÜSİAD: Türkiye için yeni reform dönemi, System.String[]
TÜSİAD, yerel seçimlerin de geride kalmasıyla, önümüzdeki seçimsiz dönemin ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için önemli bir fırsat oluşturduğu açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:23 

Ekonomi
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