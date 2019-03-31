TÜSİAD: Türkiye için yeni reform dönemi

TÜSİAD, yerel seçimlerin de geride kalmasıyla, önümüzdeki seçimsiz dönemin ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için önemli bir fırsat oluşturduğu açıklamasında bulundu.

TÜSİAD, yerel seçimlerin de geride kalmasıyla, önümüzdeki seçimsiz dönemin ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için önemli bir fırsat oluşturduğu açıklamasında bulundu.

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184 Seçmeni Bulunan Mahalle Sandığa Gitmedi

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Bakan Albayrak: Ekonomide Reform ve Değişimin Olduğu 4,5 Yıllık Kesintisiz Bir Dönem Başlıyor

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